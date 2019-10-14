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19 وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– صيدلي إكلينيكي.
– قابلة مسجلة.
– أخصائي مسجل الجراحة العامة.
– أخصائي العلاج الطبيعي (عدد وظيفتين).
– أخصائي أشعة.
– فني صيدلة (عدد 4 وظائف).
– مساعد جراحة الأسنان (عدد وظيفتين).
– فني مختبر.
– أخصائي تقويم الأسنان.
– صيدلي.
– طبيب مقيم جراحة الأعصاب.
– طبيب مقيم أطفال.
– مدبرة منزل / بواب
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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