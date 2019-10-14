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#وظائف شاغرة للجنسين في هيئة التخصصات الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول قاعدة البيانات.
– أخصائي شبكات.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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