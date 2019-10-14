وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض

2019-10-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير التثقيف الصحي: درجة البكالوريوس في تخصص التثقيف الصحي، أو المجالات ذات الصلة.

– مشرف الرعاية النهارية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأدب الإنجليزي، الإداري)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).