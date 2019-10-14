وظائف صحية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

2019-10-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بينت عبدالرحمن عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– طبيب نائب.

– طبيب مقيم.

– مساعد صحي.

– فني صحة (أشعة).

– فني صحي.

– فني صيدلي.

وبينت الجامعة، أن الشروط المطلوبة هي:

. أن تكون المتقدمة من العنصر النسائي.

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. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. إذا كانت المتقدمة حاصلة على شهادة المؤهل من خارج المملكة يجب أن تكون معادلة من وزارة التعليم (ويجب إرفاق المعادلة).

. إذا كانت المتقدمة على رأس العمل (حالياً) يجب بيان وتوضيح العمل الحالي.

. إرفاق المستندات المطلوبة (الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة (بطاقة الأحوال المدنية)، المؤهل الدراسي المطلوب في الإعلان، شهادة أو بطاقة التصنيف هيئة التخصصات الصحية بصيغة pdf.

. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية أو أي تقييم مهني تحدده الكلية للتخصصات المطروحة.

. يحق للجامعة استبعاد أي طلب لا يطابق الشروط المطلوبة للوظيفة في أي مرحلة من مراحل المسابقة الوظيفية، علماً بأن دخول الاختبار أو اجتياز المقابلة الشخصية لا يعني قبول الطلب المخالف لشرط الوظيفة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية)، والتقديم مستمر?حتى يوم الخميس 18 صفر 1441هـ الموافق 17 أكتوبر 2019م.

وللاستفسارات يمكن التواصل مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني الآتي: ([email protected]).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).