وظائف شاغرة لدى شركة إميرسون بالخبر

2019-10-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس خدمات- الأمن والشبكات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التحكم، أو علوم الكمبيوتر، أو هندسة الالكترونيات).

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. مدير مبيعات المنطقة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).