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2019-10-12 #وظائف شاغرة للجنسين في فروع فنادق هيلتون متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة. وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – فني صيانة (مكة المكرمة). – منسق المكتب الهندسي (مكة المكرمة). – موظف خدمة الضيوف (مكة المكرمة). – مشرف/ منسق تقنية المعلومات (مكة المكرمة). Advertisements – طاهٍ/ شيف حفلات (جدة). – مساعد كبير المهندسين (جدة). – مشرف علاقات الضيوف (للنساء/ جدة). – وكيل خدمة الضيوف (للنساء/ جدة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).







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