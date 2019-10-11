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#وظائف إدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مستشار أول- إستراتيجية المواهب والعلامات التجارية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.
. رئيس قسم- مبيعات صب البلاستيك (حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الهندسة الكيميائية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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