قامت الهيئة القومية لوزار الإنتاج الحربي بالإعلان عن وظائف خالية وشاغرة للشباب، وجاء الإعلان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل “في سبوك” لشغل وظيفة كول سنتر، وجاءت شروط الوظيفة كما يلي:
1- الحصول على مؤهل عالي.
2- عدم زيادة السن عن 35 سنة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة التعامل مع الكمبيوتر.
أما الأوراق المطلوبة فهي عبارة عن شهادتي الميلاد والتخرج والسيرة الذاتية، ويتم إرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني [email protected]
كما أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 20 أكتوبر الجاري، وسوف يتم إخطار المتقدم بموعد المقابلة عن طريق الصفحة الرسمية للإنتاج الحربي المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : وظائف خالية” الهيئة القومية للإنتاج الحربي تعلن عن وظائف شاغرة للشباب بمرتبات مجزية وآخر موعد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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