وظائف شاغرة للجنسين في الرياض

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة “بيت الرياضة الفالح” عن توفر وظائف شاغرة (عضو فريق) في معارض بيت الرياضة الفالح بمدينة الرياض (للسعوديين فقط) من الرجال والنساء.

وأوضح بيت الرياضة أن المقابلات الشخصية بمقر الشركة في الرياض – الملز – طريق صلاح الدين الأيوبي في تمام الساعة 9 صباحًا، يوم الاثنين القادم للشباب ويوم الأربعاء للبنات.

وأكد بيت الرياضة، أن ساعات الدوام ستكون مرنة ”دوام كامل أو دوام جزئي” ويومين إجازة أسبوعية.







