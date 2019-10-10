وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى مستشفى دلة

2019-10-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف خدمات الموارد البشرية.

Advertisements

– مساعد فني سجلات طبية (للسعوديين).

– فني معلومات صحية (للسعوديين).

– فني الأرشفة الطبية (للسعوديين).

– مساعد طبيب الأسنان (للسعوديين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







