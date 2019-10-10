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2019-10-10 #وظائف بمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه بجدة عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (أخصائي تعيين مهني) للرجال والنساء، للعمل في مدينة جدة، وفق التفاصيل التالية: وظائف (أخصائي تعيين مهني) – (3 وظائف) . الشروط: الوظائف للرجال والنساء. Advertisements درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / موارد بشرية لا يشترط توفر الخبرة. اللغات – الإنجليزية: متقدم نوع الدوام: دوام كامل فترة العمل: صباحية. للتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا) .







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