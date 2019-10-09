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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، وحائل، والدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل).
. مهندس أول- مشتريات المشاريع (الجبيل).
. مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل).
. مشرف العمليات (الجبيل).
. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع).
. مهندس ميكانيكي (حائل).
. أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل).
. ممثل- المبيعات (الدمام).
. ممثل- التسويق (الدمام).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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