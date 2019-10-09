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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة صلة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل عن بُعد ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع عدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والدمام، ومدن أخرى.
وأبرزت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد تقنية معلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات).
– أخصائية تسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت شركة صلة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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