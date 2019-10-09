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#وظائف قيادية شاغرة للجنسين بمصرف الراجحي في عدة مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مدير فرع”؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “بقيق، والأفلاج، والقحمة، وقلوة، وتثليث، وطبرجل، وحقل، ودومة الجندل، وسكاكا، والجوف، والكهفة”.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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