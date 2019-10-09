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#وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول نظم.
– أخصائي أول تطوير السياسات والاعتماد.
– استشاري وحدة العناية المركزة.
– سكرتير ثالث طبي تنفيذي.
– منسق ثاني الموارد البشرية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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