وظائف شاغرة : وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية تصل إلى 7500 جنيه

أعلنت شركة سينا مصر للأمن والحراسة عن مئات الوظائف الشاغرة من مديرين تسويق و أخصائيين تسويق وأفراد امن وعمال نظافة وبوفية، وذلك من خلال نشرة وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أكتوبر 2019، ونواصل على مصر فايف تقديم أحدث الوظائف لكافة متابعينا، من خلال خدمة الوظائف الخالية المقدمة من مصر فايف، و تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة سينا مصر للأمن والحراسة:-

مطلوب عدد 10 مديرين تسويق خبرة، براتب 7500 جنيه. مطلوب 10 أخصائيين تسويق، براتب 5000 جنية، ويشترط مؤهل متوسط وخبرة بالتسويق من الجنسين. مطلوب عدد 150 فرد امن إداري، للعمل بمصر القديم، براتب 1500 جنيه، اربع أيام راحة والعمل 8 ساعات. مطلوب 250 فرد امن إداري بالعبور، العمل 12 ساعة، والراتب من 1850 إلى 2500 جنية. مطلوب عدد 150 فرد امن إداري للعمل بالسادس من أكتوبر، العمل 12 ساعة ، الراتب 1950: 2860 جنيه. مطلوب عدد 100 فرد امن- مطاعم- العمل 12 ساعة، براتب 2250 جنية، اربع أيام راحة. مطلوب عدد 10 عمال نظافة وبوفيه، يجيدون القراءة والكتابة، العمل 8 ساعات، براتب 1800 جنيه. مطلوب عدد 35 فرد امن للعمل بالشرقية، براتب 2500 جنيه. مطلوب عدد 35 فرد امن للعمل بالقاهرة الكبرى، براتب 2500 جنية، اربع أيام راحة ووجبة. مطلوب عدد 35 فرد امن بالعبور، اربع أيام راحة، وسكن للمغتربين، براتب 2300 جنيه.

و يشترط مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 55 سنة، وللراغبين يرجى الحضور إلى عنوان الشركة 11 شارع نوبار بجوار مطعم الشبراوى، محطه مترو سعد زغلول، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01060229639 – 01113714156