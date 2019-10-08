شكرا لقرائتكم أمانة الجوف تعلن موعد الاختبار التحريري وأسماء المرشحات على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-08 أمانة الجوف تعلن موعد الاختبار التحريري وأسماء المرشحات على وظائفها متابعات الخليج 365 - الجوف أعلنت أمانة منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، عن موعد الاختبار التحريري للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20 هـ. وأوضحت الأمانة أن شروط دخول الاختبار هي: 1- اصطحاب أصل الهوية الوطنية، ولن يسمح بدخول قاعة الاختبار من دونها. Advertisements 2- يمنع إدخال الهاتف الجوال أو الساعة الإلكترونية إلى قاعة الاختبار. 3- الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة، ويمنع الدخول بعد مضي أكثر من 10 دقائق من بداية الاختبار. وللاطلاع على قائمة أسماء المرشحات وأماكن الاختبار، مراجعة موقع الأمانة على الرابط: (هنا).







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