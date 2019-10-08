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وظائف للجنسين في شركة الخليج للتدريب والتعليم
متابعات الخليج 365 - الدمام
أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وعبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) توفر 5 وظائف شاغرة (للرجال وللنساء) لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُمثل خدمة العملاء)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 5 وظائف).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
الراتب:
– الراتب 6,500 ريال.
الوصف الوظيفي:
– توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم وحتى انتهاء العدد المطلوب
طريقة التقديم:
– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
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