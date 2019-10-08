وظائف شاغرة : شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 – 2020

أما عن شروط مسابقة المعلمين الجديدة 2019 – 2020 التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين 120 ألف معلم ومعلمة لسد العجز والتي سوف يتم التقديم بها يوم الأربعاء 2019 وهي عبارة عن الآتي:-

أن يكون المعلمين المتقدمين أعضاء بالنقابة وبجانب المهارات الأخري التي سيتم مراجعتها من خلال الأنترنت، بالإضافة إلي معلمين التربية الرياضية ويفضل من لديهم عضويات يالإتحادات المتنوعة.

يتم قبول خريجي كليات التربية والأفضلية للكتيات التالية تباعاً (تربية عام، مؤهل عالي في أي من التخصصات المطلوبة بشرط الحصول علي دبلومة التربية.

محدث بتاريخ 1 ديسمبر.. مسابقة وزارة التعليم بالمديريات من خلال مسابقة الوزارة بمحافظات مصر المختلفة حيث سيتم الإعلان خلال أيام عن احتياج وزارة التربية والتعليم عن عدد من المدرسين في جميع التخصصات المختلفة، ويمكن التعرف علي التخصصات المطلوبة بينما سوف ننشر لكم تفاصبل التقديم فور الإعلان عنها رسمياُ لجميع المديريات التعليمية.

مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 1800 معلم لعام 2018 والأوراق المطلوبة للتقديم

وزارة التربية والتعليم: جدول ومواعيد امتحانات جميع الصفوف التعليمية “ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني” الفصل الدراسي الأول لعام 2018 – 2019

محدث بتاريخ 16 أكتوبر

ننشر لكم التفاصيل الكاملة عن مسابقة التربية الفنية الجديدة بوزارة التربية والتعليم “مكتب مدير عام التربية الفنية”، ونضجت الفكرة من الهند ليتم تنفيذها بمحافظات مصر المختلفة في:-

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الآن وعاجل.. تعرف علي 5 تعليمات جديدة بالنسبة لترقية المعلمين

بالكود والرقم السري مواعيد وأماكن تدريبات ترقيات المعلمين تخصصات عربي – انجليزي – ألماني – فرنسي بجميع المحافظات

” أسوان – الوادي الجديد – القليوبية – المنيا – بنى سويف – بورسعيد – الإسكندرية – البحر الأحمر – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الفيوم – الإسماعيلية – مرسى مطروح “.

تبدأ مسابقة التربية الفنية في يوم 30 من الشهر الجاري وفق شروط كل محافظة علي حدي، وذلك بالتعاون بين السفارة الهندية بالقاهرة ووزارة التربية والتعليم المصرية.

الهدف من مسابقة التربية الفنية بمصر هم طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالمراحل الثلاث، الابتدائية – الإعدادية – الثانوية، ويمكنكم متابعتنا لمشاهدة أخر مسابقات وزارة التربية والتعليم.