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#وظائف شاغرة لدى السيف القابضة في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، ورابغ.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تقدير (الرياض).
– موظف خدمات (الرياض).
– مشغل خدمات مكاتب (تبوك).
– منسق خدمات (الرياض).
– موظف إداري (رابغ).
– مهندس موقع (الرياض).
– مشرف دعم الخدمات العامة (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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