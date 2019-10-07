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7 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير التثقيف الصحي والترويج.
– أخصائي أول العلاج الطبيعي.
– أخصائي ثاني السمعيات.
– صيدلي ثاني سريري.
– أخصائي ثالث السمعيات.
– أخصائي ثاني العلاقات العامة.
– أخصائي ثاني مكافحة العدوى.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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