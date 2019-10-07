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#وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، ووادي الدواسر، وبيشة.
وبينت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائيات تربية خاصة/ علاج طبيعي/ تمريض (الرياض).
– أخصائيات علاج وظيفي (وادي الدواسر).
– أخصائيات علاج طبيعي (بيشة).
وأوضحت المجموعة، أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي: (هنا).
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