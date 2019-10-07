وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

2019-10-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس الأنظمة الرقمية (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة النظم الإلكترونية، أو هندسة نظم الاتصالات).

– مدير مختبر أنظمة التحكم الذاتي: درجة الدكتوراه في تخصص هندسة الطيران، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







