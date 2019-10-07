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#وظائف شاغرة للجنسين في طيران أديل بالدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “موظف العمليات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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