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2019-10-07 #وظيفة سائق شاغرة لدى جامعة الملك عبدالعزيز متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت وكالة الشؤون التعليمية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى (سائق) على بند الأجور فئة (ج) ذات الرقم (46)، وترغب الوكالة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للشروط التالية: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – أن يكون حسن السيرة والسلوك. Advertisements – أن يكون لائقًا طبيًا. – أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أعلى. – أن تكون لديه رخصة سارية المدة. وأوضحت الوكالة، أن التقديم سوف يبدأ خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 10-11 صفر 1441هـ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا، بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية – مكتب رقم (14).







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