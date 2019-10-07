وظيفة معيد شاغرة في كلية الإعلام بجامعة المؤسس

2019-10-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة “معيد”، والمخصصة لقسم الاتصال والتسويق تخصص الاتصال التسويقي طلاب عدد (1)، للعام الدراسي 1440/ 1441هـ، وذلك وفق حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص الاتصال التسويقي والعلاقات العامة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألّا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

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– ألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة المطلوبة (سارية الصلاحية) في التوفل أو STEP أو IELTS.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة القدرات الجامعيين سارية الصلاحية.

– ألا يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس والماجستير وهو على رأس العمل.

– دخول الاختبار التحريري.

وأوضحت الكلية، أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة التخرج، وكشف درجات معتمد، وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت إلى مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا مبنى 155 الدور الثالث غرفة رقم (413)، أو ترسل كافة المستندات المطلوبة بملف واحد بصيغة PDF على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1441/2/8هـ وحتى 1441/3/8هـ.