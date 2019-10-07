وظائف شاغرة : وظائف جريدة الوسيط الاسبوعية 7/10/2019

ننشر وظائف جريدة الوسيط طبعة القاهرة الكبرى، ليوم الأثنين 7 اكتوبر 2019 ووظائف خالية للمحاسبين في شركة بيطرية، وفرص عمل لخريجات تجارة انجليزي حديثي التخرج، كما تعلن جريدة يومية بالعباسية عن حاجتها الى مندوبين ومندوبات اعلانات، ووظائف للمدرسين والمدرسات، ومطلوب سكرتيرة لشركة سيارات اجنبية، ووظائف في شركة كبرى تعمل في مجال الزيوت الغذائية.

وظائف جريدة الوسيط مصر 7/10/2019.

وظائف جريدة الوسيط pdf اليوم وعدد كبير من الوظائف الخالية ومنها: