وظائف بهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أمن المعلومات)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

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المسمى الوظيفي:

– أخصائي أمن المعلومات (Information Security Specialist).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (أمن المعلومات، هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو تخصص ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال تقنية المعلومات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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