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#وظائف بهيئة الإتصالات وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي أمن المعلومات)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أمن المعلومات (Information Security Specialist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (أمن المعلومات، هندسة الحاسب، علوم الحاسب) أو تخصص ذات صلة.
3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال تقنية المعلومات.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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