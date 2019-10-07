وظائف في بنك الخليج الدولي.. هنا رابط التقديم

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الظهران

أعلن بنك الخليج الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة، للعمل بالبنك بمدينة الظهران، بمسمى (أخصائي علاقات الموظفين Employee Relations Specialist)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي علاقات الموظفين (Employee Relations Specialist).

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الشروط:

1- درجة الدبلوم فما فوق في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

3- مهارات في التواصل واستخدام الحاسب الآلي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين 2019/10/07م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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