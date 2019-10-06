شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التجمع الصحي بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-06 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التجمع الصحي بالقصيم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن التجمع الصحي بمنطقة القصيم عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – أخصائي إداري. – أخصائي نظم معلومات. – أخصائي موارد بشرية. – أخصائي قانوني. – مهندس ميكانيكي. – مهندس معماري. – أخصائي محاسب. – مهندس ميكانيكا. Advertisements – أخصائي أمن. – مهندس مدني. – أخصائي جودة إدارية. – أخصائي حاسب آلي. – محلل ومصمم نظم. – أخصائي تقنية معلومات. – أخصائي شبكات. – مهندس كهربائي. – أخصائي قيادي تدريب. – أخصائي قيادي قانوني. وأوضحت إدارة التجمع الصحي، أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019م، ويستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2019م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التجمع الصحي بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.