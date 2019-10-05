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20 #وظيفة هندسية وإدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس ضمان الجودة.
– مدير ضمان الجودة.
– مشرف ميكانيكي (عدد وظيفتين).
– مدير التكاليف.
– مدير ضمان الجود ومراقبة الجودة.
– مشرف كهربائي.
– معقب المشتريات (عدد وظيفتين).
– مهندس تخطيط (عدد 4 وظائف).
– مهندس مراقبة التكاليف (عدد 4 وظائف).
– مراقب المستندات (عدد 3 وظائف).
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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