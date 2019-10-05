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2019-10-05 #وظائف لطلبة الجامعة والثانوية بدوام جزئي في شركة ايكيا متابعات الخليج 365 - القصيم أعلنت شركة ايكيا العالمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لطلبة الجامعة والثانوية العامة، للعمل في مركز القصيم للطلب والاستلام بعنيزة، بنظام (الدوام الجزئي)، بمسمى (موظف مبيعات). واشترطت الشركة أن يكون المتقدم من طلبة الجامعة أو مدارس الثانوية العامة، ولذلك حسب الشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– موظف مبيعات (دوام جزئي). Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم من طلبة الجامعة أو مدارس الثانوية العامة.

2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (مستوى متوسط).

3- مهارات استخدام الحاسب الآلي.

4- مهارات التواصل الجيدة.

5- الاستعداد للانضمام للعمل فوراً. مكان العمل:

– الوظيفة الشاغرة بنظام الدوام الجزئي في مركز القصيم للطلب والاستلام (لمزيد من المعلومات حول المركز اضغط هنا). موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







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