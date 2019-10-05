وظائف إدارية في شركة تكافل الراجحي بالرياض

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة تكافل الراجحي توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي توظيف)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي توظيف (للرجال – العدد 3 وظائف).

وصف التدريب:

– تنفيذ أنشطة التوظيف داخل المنشأة، وتنسيق عملية اختيار المرشحين.

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المهام التدريبية:

1- تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة.

2- إجراء مقابلات مع المرشحين، وترتيب عمليات التقييم والاختبارات، وإعداد عروض العمل للمرشحين.

3- دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم.

4- دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (موارد بشرية).

3- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم).

4- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

6- ألا يكون المتقدم قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/03/01هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا