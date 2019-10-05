- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف لحملة الثانوية بشركة طيران الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف لحملة الثانوية بشركة طيران الإمارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة طيران الإمارات عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمسمى (مُساعد شحن البضائع Cargo Assistant) واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُساعد شحن البضائع (Cargo Assistant).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن سنتين في عمليات الشحن أو العمل في بيئة بمجال الطيران.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/10/15م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف لحملة الثانوية بشركة طيران الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.