وظائف شاغرة : وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2019

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ننشر وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اعلان رقم 1 لسنة 2019، وعدد كبير من الوظائف الخالية للمؤهلات العليا والمتوسطة، وفرص عمل لغير حملة المؤهلات،ـ وذلك من خلال الإعلان المنشور اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام عدد السبت الموافق 5 أكتوبر 2019.
اعلان وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وظائف فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها بالتعيين وهي:
- عدد 2 مهندس تخطيط مشروعات ثان.
- عدد 2 مهندس الجدوى الفنية للمشروعات.
- عدد 2 مهندس تفتيش نووي ثالث.
- عدد 2 مهندس استخدام واقتصاديات الوقود.
- عدد 4 مهندس وقود نووي.
- عدد 1 مهندس نقل.
- عدد 1 مهندس مراجعة او اختبار الجودة.
- عدد 1 اخصائي تخطيط ومنابعة.
- مهندس تصميمات.
- أخصائي تدريب فني او نووي.
- عدد 5 محام.
- عدد 8 محاسب.
- عدد 1 أخصائي أحصاء.
- عدد 3 مترجم اجليزي عربي.
- عدد 1 باحث شؤون ادارية.
- عدد 1 باحث توثيق علمي.
- عدد 2 أخصائي علاقات عامة.
- عدد 1 امين مكتبة.
- عدد 1 مشرف أمن.
- عدد 1 سكرتارية.
- عدد 13 سائق.
- عدد 9 مندوب أمن.
- عدد 1 فني سجلات وتقارير.
وظائف خالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
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