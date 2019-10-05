وظائف شاغرة : وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2019

ننشر وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اعلان رقم 1 لسنة 2019، وعدد كبير من الوظائف الخالية للمؤهلات العليا والمتوسطة، وفرص عمل لغير حملة المؤهلات،ـ وذلك من خلال الإعلان المنشور اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام عدد السبت الموافق 5 أكتوبر 2019.

اعلان وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وظائف فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها بالتعيين وهي:

عدد 2 مهندس تخطيط مشروعات ثان.

عدد 2 مهندس الجدوى الفنية للمشروعات.

عدد 2 مهندس تفتيش نووي ثالث.

عدد 2 مهندس استخدام واقتصاديات الوقود.

عدد 4 مهندس وقود نووي.

عدد 1 مهندس نقل.

عدد 1 مهندس مراجعة او اختبار الجودة.

عدد 1 اخصائي تخطيط ومنابعة.

مهندس تصميمات.

أخصائي تدريب فني او نووي.

عدد 5 محام.

عدد 8 محاسب.

عدد 1 أخصائي أحصاء.

عدد 3 مترجم اجليزي عربي.

عدد 1 باحث شؤون ادارية.

عدد 1 باحث توثيق علمي.

عدد 2 أخصائي علاقات عامة.

عدد 1 امين مكتبة.

عدد 1 مشرف أمن.

عدد 1 سكرتارية.

عدد 13 سائق.

عدد 9 مندوب أمن.

عدد 1 فني سجلات وتقارير.

وظائف خالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.