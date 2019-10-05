وظائف للنساء بجامعة الملك سعود الصحية

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُشغل جرافيك أول، وأمين معامل المهارات السريرية، ودعم فني أول، ومُفتش الصحة البيئية)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I):

– شهادة جامعية في تخصص (التصميم الجرافيكي) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

2- أمين معامل المهارات السريرية (Skills Laboratory Custodian):

– درجة الدبلوم أو شهادة جامعية في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

3- دعم فني أول (Technical Support I):

– شهادة جامعية في مجال الدعم الفني أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 4.5 STEP: 50 or TOEFL: PBT: 410-413 IBT: 34).

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4- مُفتش الصحة البيئية (Environmental Health Inspector):

– درجة بكالوريوس في تخصص (الصحة البيئية، الصحة العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

– مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS: 6 STEP: 75 or TOEFL: PBT: 500 IBT: 61).

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/16هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مُشغل جرافيك أول (Graphics Operator I):

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2- أمين معامل المهارات السريرية (Skills Laboratory Custodian):

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3- دعم فني أول (Technical Support I):

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4- مُفتش الصحة البيئية (Environmental Health Inspector):

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