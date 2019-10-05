20 #وظيفة بشركة الفوزان للتجارة والمقاولات في الرياض

2019-10-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة توفر 20 وظيفة شاغرة (للرجال)، لحملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (حارس أمن)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– حارس أمن (للرجال – العدد 20 وظيفة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

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المميزات:

– الراتب الأساسي 3,500 ريال.

– بدل سكن 25%.

– بدل نقل 10%.

الوصف الوظيفي:

– القيام بدوريات ومراقبة أماكن العمل لحراسة الممتلكات ضد السرقة والتخريب، ومراقبة منافذ الدخول إلى أماكن العمل، والحفاظ على النظام.

المهام الوظيفية:

1- المرور بين الزوار والموظفين لحفظ النظام وحماية الممتلكات، ونشر اللوائح في المنشأة.

2- مراقبة عمليات الدخول إلى المنشأة ومغادرتها، وإعطاء التصاريح بذلك، والتحقق من هوية المورِّدين والزوار وتسجيلها، وإصدار تصاريح الدخول لهم.

3- الاستجابة للإنذارات، والتحقيق الفوري في الحوادث، والاتصال بإدارات مكافحة الحرائق أو الإسعاف أو الشرطة، وإبلاغ الإدارة.

4- القيام بدوريات في أماكن العمل، وتفقد البوابات والأبواب والنوافذ.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/03/05هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







