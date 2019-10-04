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#وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الإمارات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد الشحن”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في المطارات الدولية.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019م.
وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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