وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الإمارات

2019-10-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد الشحن”؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في المطارات الدولية.

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وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2019م.

وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







