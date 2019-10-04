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2019-10-04 #وظائف إدارية شاغرة لدى لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعنيزة عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . مسؤول برامج- دوام كامل. . مساعد مسؤول برامج- دوام جزئي. . منسق دورات تدريبية- دوام جزئي. Advertisements وبينت اللجنة، أن الشروط المطلوبة هي: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – أن يكون لديه خبرات عملية في نفس مجال الوظيفة. – إجادة الحاسب الآلي – الإبداع والابتكار. وأوضحت اللجنة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو تاريخ 25 صفر 1441هـ.







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