9 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

2019-10-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار خدمات المرضى.

. أخصائي الأمراض الجلدية.

. محلل أول وظيفي لتقنية المعلومات.

. طبيب عام.

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. أخصائي الأشعة الغازية.

. مدقق حسابات أول (عدد وظيفتين).

. ممرض أول- العناية المركزة للأطفال.

. ممرض أول- الرعاية الصحية السلوكية.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)