وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

2019-10-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني أنظمة إلكترونيات الطيران- الهوك (تبوك).

. مدير أنظمة الخدمات الأرضية- التايفون (الطائف).

. فني تسليح- الهوك (تبوك).

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. أخصائي الطائرات المقاتلة- التورنادو (الرياض).

. أخصائي المحاكاة وأجهزة التدريب (الرياض).

. مدير تطوير تصميم حلول التدريب والتسليم (الرياض).

. مدير المشتريات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)