وظائف شاغرة : مئات الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أكتوبر 2019 برواتب مجزية

ننشر اليوم عدد من إعلانات وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة والمعلنة لشهر أكتوبر 2019، لجميع المؤهلات برواتب مجزية، حيث نستمر على مصر فايف في نشر جديد الوظائف لكافة متابعينا من خلال خدمة الوظائف الخالية، ونتابع الآن عرض أهم الوظائف الشاغرة لشهر أكتوبر 2019.

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة أكتوبر 2019

تعلن شركة أبو عوف للتجارة والتوزيع بالتجمع الثالث المنطقة الصناعية، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

عدد 10 كول سنتر و يشترط مؤهل عالى وان لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 2500 : 3000 جنيه. مطلوب عدد 30 مندوب مبيعات مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2500 جنية.

وللراغبين يرجى التواصل من خلال الأرقام التالية: 01141930134 – 01003334803

تعلن شركة بلازا للملابس الجاهزة بالمنطقة العامة للاستثمار، بورسعيد، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 200 خياط. مطلوب عدد 50 عامل مكواة. مطلوب عدد 50 عامل جودة.

ويشترط للراغبين أن يجيدوا القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات صحية واجتماعية ومواصلات وحوافز 100 جنيه، وغلاء معيشة 150 جنية، والراتب يبدأ من 1800 جنية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 066373760

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مطلوب عدد 50 موظف استقبال للعمل بالشروق والعبور والرحاب والتجمع الثالث، بالمختبر للتحاليل الطبية، والعمل 8 ساعات، والراتب يحدد حسب المقابلة، وللراغبين الحضور لمقر المختبر بالقرية الذكية 6 أكتوبر مجمع البنوك بجوار CIB البنك التجاري الدولي، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01099392293 – 01099393779

تعلن شركة قطب جروب 23 شارع زكى رجب الإسكندرية، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 4 مندوب مبيعات، لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب عدد 2 بائع معرض، لا يزيد السن عن 30 سنة مطلوب منسق مبيعات ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

ولجميع الوظائف يشترط مؤهل عالى وخبرة لا تقل عن 6 شهور إلى سنة، الراتب حسب المقابلة، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 034270729 – 01022779416

تعلن شركة بروجارد للأمن والحراسة بالمقطم عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 50 فرد امن. مطلوب سكرتيرة

ويشترط مؤهل عالي و السن 22 سنة، براتب يبدأ من 1600 إلى 3000 جنيه، وتوفر الشركة إقامة ووجبات، وذلك للعمل بأكتوبر والتجمع الخامس والجمالية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01003009085