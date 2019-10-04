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2019-10-04 #وظائف بمجال الإعلام الرقمي والتصميم بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة توفر وظائف شاغرة بمجال الإعلام الرقمي وتصميم الجرافيك لحديثي التخرج (للرجال والنساء)، للعمل بالمسميات التالية (مُصمم جرافيك، ومُحرر إعلام رقمي)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل). واشترطت الجامعة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة. Advertisements لمعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: مُصمم جرافيك (للجنسين – وظيفة واحدة): التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنـا). مُحرر إعلام رقمي (للجنسين – وظيفة واحدة): التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).







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