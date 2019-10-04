وظيفة إدارية بالهيئة العامة للمنافسة

2019-10-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال المشتريات، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (رئيس وحدة المشتريات).

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واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد، المحاسبة)- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المشتريات.

وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس)،- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا .