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12 #وظيفة صحية وإدارية شاغرة لدى تخصصي الدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الأمير سلطان، ومستشفى النعيرية العام، والتجمع الصحي الأول.
وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب نائب مختبر.
– طبيب نائب جراحة مخ وأعصاب.
– طبيب نائب طوارئ.
– طبيب نائب عناية مركزة.
– استشاري تخدير.
– استشاري باطنة.
– استشاري الطب الباطني.
– استشاري أطفال.
– طبيب نائب تخدير.
– مصمم جرافيك (للسعوديين).
– أخصائي التثقيف الصحي (للسعوديين).
– ممثل شؤون الإعلام (للسعوديين).
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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