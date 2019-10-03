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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سدافكو
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الخدمات اللوجستية)، أو المجالات ذات الصلة.
– مسؤول المرافق: شهادة الثانوية العامة فأعلى.
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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