وظائف للرجال بشركة الدهام للساعات في 3 مدن

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شركة عبدالرحمن بن أحمد الدهام وشركاه (الدهام للساعات) عن توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بفروع الشركة في المدن التالية (الطائف، وخميس مشيط، ومكة المكرمة)، بمسمى (بائع)، بنظام الدوام (فترتين).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس- خبرة لا تقل سنة.

وأضافت أنه للتقديم يتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد): [email protected]