وظائف شاغرة للنساء في جامعة الملك سعود الصحية

2019-10-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل جرافيك أول.

– مسؤول تحضير مهارات المختبر الطبي.

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– موظف دعم فني.

– مفتش الصحة البيئية.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء 3 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 صفر 1441هـ.

وأفادت الجامعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).