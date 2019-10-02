وظائف هندسية شاغرة في مشروع القدية

2019-10-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة في العاصمة الرياض.

وبيَّنت المدينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التطوير (التصميم) – تطوير الجولف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو الهندسة المدنية)، أو المجالات ذات الصلة.

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. تنفيذي المشروع- مركز الفنون: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو الهندسة، أو إدارة البناء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مدير التطوير (التصميم)- مبنى سبيد بارك: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المدينة أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).