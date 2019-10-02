وظائف إدارية شاغرة لدى الكفاح القابضة

2019-10-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، التسويق).

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– أخصائي الموارد البشرية (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير الإدارة والموارد البشرية (عدد وظيفتين/ للسعوديين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، الإدارة، إدارة الأعمال).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).